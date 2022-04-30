Полузащитник «Чукарички» Ибрагима Ндай поделился впечатлениями от перехода нападающего Марко Раконьяца в московский «Локомотив».

«Мы с Марко играли три года вместе. Он терпеливо ждал свой шанс и усиленно тренировался, чтобы прогрессировать. Не все получалось сразу, но за эти 3 года я видел, что он очень талантливый нападающий, пусть и еще совсем молодой, как и я, ха-ха».

Какие у него сильные стороны?

«Он современный нападающий, умеет хорошо обводить, классно бьет. Из особенностей, мне очень нравится, как он принимает мяч и разворачивается, порой это очень непредсказуемо выходит».

Как он себя вел в коллективе?

«Как я говорил уже, Марко очень трудолюбивый парень, он прислушивается к советам тренеров и более старших партнеров и усердно работает. Вообще, у нас в «Чукаричках» отличная атмосфера сложилась в последнее время. Мы реально, как семья, у всех игроков очень хорошие отношения, думаю в таких условиях комфортно любому футболисту. Такой настрой нужно сохранить и на будущее».

Как вы считаете, у него получится заиграть в России сразу?

«Конечно, понадобится какое-то время на адаптацию. Все-же у вас совсем другой чемпионат, нужно привыкнуть к особенностям. Но я надеюсь, что коллектив примет Марко хорошо и поможет освоиться, а чуть позже он обязательно порадует болельщиков и своих партнеров голами».