Круговой: «С каждым сезоном прибавляю, надеюсь, что через года два я выйду на свой пик»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие ощущения, эмоции у вас сейчас внутри? Опустошение просто от хорошо сделанной работы?

- Да я не знаю, уже спокойно принимаю ситуацию, потому что достаточно уверенно выиграли 3:1. В первом тайме немного понервничали. Надо было просто немного включиться, потом довели дело до 3:1. Хорошо, что мы выиграли сегодня и довели дело до победы перед своими болельщиками при своих трибунах.

- 3 тура до финиша чемпионата, досрочно чемпионство. Можно ли сказать, что оно далось «Зениту» легко? Или это был трудный чемпионат?

- Каждый чемпионат трудный, каждый матч, который мы проводили, был очень сложный. Я горд тем, что мы показали в этот год. Надеюсь, что оставшиеся матчи мы сыграем еще лучше, еще матч со «Спартаком».

- Как лично для себя оцениваете этот сезон? Вы собой довольны?

- Честно? Прямо очень честно? Я с каждым сезоном прибавляю. Надеюсь, что через года два я выйду на свой пик и буду показывать свой самый лучший футбол.