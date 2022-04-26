Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской гонке в РПЛ за четыре тура до конца чемпионата.

- Победа «Зенита» над «Краснодаром» насколько получилась обыденной?

- Всё произошло абсолютно буднично. Вообще любая победа «Зенита» в РПЛ на протяжении последних трёх лет уже никак не удивляет. Удивляет, если питерцы не выигрывают. Так что матч с «Краснодаром» относится в эту же категорию.

- Разница с «Динамо» теперь 6 очков. Победу над «Краснодаром» можно назвать чемпионской?

- Я бы ещё не стал так говорить. Как бы там ни было, чемпионская игра - это та, после которой конкурент уже не имеет даже теоретических шансов на золото. Это вопрос регламента. Пока теоретически чемпионство «Динамо» возможно, никакая победа «Зенита» ещё не будет чемпионской. Но эта победа - большой шаг к чемпионству. Но я бы даже сказал, что больший шаг к чемпионству питерцев не победа «Зенита», а поражение «Динамо». То, что «Зенит» будет побеждать, это было очевидно. «Динамо» должно было выигрывать и продолжать интригу. Для меня изначально интрига не была особенно большой, но тем не менее существовала. Сейчас она значительно меньше.

- Как думаете, что случилось с «Динамо»?

- Качество игры мне понравилось и у ЦСКА, и у «Динамо». Нечасто у нас проходят матчи в таком ключе, когда можно сказать, что игра была хорошая. Но сложно сказать, что случилось. И «Динамо» выглядело достойно, и соперник тоже. В целом футбол так устроен. Не всегда выигрываешь, когда играешь хорошо. И не всегда проигрываешь, играя плохо. Так бывает.

- Что касается остатка сезона, вы сказали, что теоретически шансы на чемпионство у «Динамо» ещё есть. «Локомотив», «Химки», «Спартак», «Нижний Новгород» - кто-то способен остановить «Зенит»?

- Теоретически возможно. Но понимая уровень «Зенита», их состав и форму, я думаю, что нереально питерцам упустить чемпионство. Я не верю в такое. Чудеса случаются очень редко, но я не верю. Игры с «Локомотивом» и «Спартаком» будут более напряжёнными. «Химки» в принципе тоже набрали ход сейчас, у них укомплектованный состав. Команда резко начала набирать очки сейчас.

- У «Динамо» и ЦСКА разница 5 очков. Есть вероятность, что «армейцы» окажутся выше?

- Вероятность есть. Но я буду болеть за «Динамо». Я хочу, чтобы эта команда была как можно выше. Хотелось бы, что они продолжали работать в своём ключе со своим тренером. Им не нужно менять вектор развития. Мне нравится, как они ведут свою политику, в том числе и селекционную. Мне нравится Шварц, квалифицированный специалист. Я болею за них. Отрыва им должно быть достаточно, чтобы сохранить второе место. Но команда молодая, осечки могут быть.

- «Зенит» идёт к четвёртому чемпионству к ряду. Сейчас питерскую команду можно в полной мере назвать монополистами?

- Конечно. Можно сказать, что сейчас «Зенит», как «Спартак» в девяностые.

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- Вы не думаете, что в связи с этим падает интерес к чемпионату?

- Я думаю, это больше надуманно. Интерес не зависит от наличия постоянного чемпиона. Каждая группа людей болеет за свою команду на протяжении многих лет. Им неважно, кто чемпион: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» или «Динамо». Болеют одни и те же люди. А чтобы привлекать новых болельщиков, то с этим работают медиа-группы, пресса и телевидение. Качество игры не влияет на это, мне кажется.

Николай Алексеев