Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» отреагировал на конфликт между Дзюбой и Геничем

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов прокомментировал конфликт между форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой и комментатором телеканала Константином Геничем.

В своём телеграм-канале Конов написал, что футболист «Зенита» не прав. По словам функционера, если дело было в личной беседе и в какой-то момент Костя сделал спор публичным, то у футболиста было достаточно времени позвонить/написать Геничу и решить этот вопрос, попросить не развивать тему и свести ее на нет.

Конов пишет, что вместо всего вышеперечисленного Дзюба просто забанил Генича и выбрал странный способ атаковать комментатора.

Ранее Генич в интервью признался, что поспорил с Дзюбой на то, что его одноклубник Иван Сергеев не сможет забить восемь голов в текущем сезоне.

После этого Генич в своем телеграм-канале ему ответил.