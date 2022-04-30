Погребняк не сомневается, что «Зенит» обыграет «Локомотив»

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Павел Погребняк выразил уверенность в том, что питерская команда сумеет переиграть московский «Локомотив».

Погребняк сказал «Матч ТВ», что ему сложно представить, что уже сегодня футболисты «Зенита» могут выиграть чемпионский титул, но у него нет никаких сомнений в том, что питерская команда обыграет «Локомотив». Экс-игрок отметил, что ему, как и всем болельщикам «Зенита», хотелось бы, чтобы команда выиграла титул на своём стадионе.

Напомним, что на данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице и на шесть очков опережает идущих на втором месте динамовцев.