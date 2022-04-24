Хапов высказался об игре Карпукаса

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поделился мнением об игре 19-летнего полузащитника команды Артёма Карпукаса.

«Артёма мы давно знаем. Он очень хорошо проявил себя на сборах в Турции и заслужил вызов в первую команду. Молодые ребята должны доказывать своё право находиться в основном составе. У Карпукаса есть все качества для этого. Он — будущее «Локомотива», — приводит слова Хапова пресс-служба «железнодорожников».

В текущем сезоне РПЛ Карпукас принял в двух матчах своей команды, не отметившись в них результативными действиями. После 25 туров подопечные Хапова занимают 5-е место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 41 набранное очко.