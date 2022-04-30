Ерохин: «Спасибо «Уралу», что они немного сократили наш путь до чемпионства»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Когда выигрываешь чемпионство не в первый раз, насколько это увеличивает/снижает эмоции? Что-то меняет вообще?

- Каждый раз это очень круто, просто сейчас еще осознаем, что это уже чемпионство. Мы к этому очень долго шли, были разные этапы нашего сезона, поэтому очень рады, что так закончили, в таком матче, на своей домашней арене при фактически полном стадионе. Это счастье.

- Сегодня следили за матчем «Динамо» - «Урал», понимали ли, что сегодня будет этот «золотой» матч? Поменялось ли ощущение перед игрой?

- Мы, естественно, в первую очередь на себя рассчитывали, готовились к вечернему матчу, но, конечно, одним глазом следили за игрой. Спасибо «Уралу», что они немного сократили наш путь до чемпионства, поэтому все сложилось сегодня, мы очень рады.