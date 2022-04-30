Дзюба отказался от спора, Генич назвал его фуфлом - какой скандал назревает между Артёмом и Матч ТВ

После чемпионского матча «Зенита» в российском футболе снова произошёл скандал с участием нападающего Артёма Дзюбы.

На этот раз после победного матча над «Локомотивом» (3:1), в рамках 27-го тура РПЛ Дзюба обвинил комментатора «Матч ТВ» Константина Генича в «желтухе».

Футболист сказал журналистам: «Мы не спорили на что-то. Генич — как желтая пресса. Журналист, с которым мы разговаривали тет-а-тет, раздул космическую историю, чтобы привлечь к себе внимание. То, как Генич себя ведет, — фу! Правильно, что «Спартак» его забанил».

В ответ на это Генич на телеканале «Матч ТВ» заявил, что он действительно вынес спор на публику. Однако, если Дзюба не был с этим согласен, он мог связаться с комментатором ранее и предъявить ему претензии. Дзюба, в свою очередь вышел после чемпионского матча к журналистам и обвинил в «желтухе». Генич заявил: «Артем, который сказал, что «Спартак» правильно меня забанил... Пусть он меня забанил, но он – фуфло. Просто фуфло».

Напомним, 30 апреля «Зенит» победил «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ и оформил досрочное чемпионство. Стоит отметить, что команда Сергея Семака одержала четвертую победу в Российской премьер-лиге подряд.