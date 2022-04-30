Генич: «Такого футболиста и человека, как Дзюба, для меня больше не существует»

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич высказался о его конфликте с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

В эфире «Матч ТВ» Генич признался, что вынес спорт с Дзюбой на публичное обсуждение почти сразу. Комментатор отметил, что прошло уже много времени, а после чемпионского матча Дзюба выходит и обвиняет в «желтизне».

«Это мерзковато с его стороны. Лично для меня такого футболиста, такого человека, как Артем Дзюба с этой минуты больше не существует», — сказал Генич.

Напомним, после чемпионского матча «Зенит» - «Локомотив» Дзюба вышел к журналистам и заявил, что между им и Геничем не было никакого спора, обвинив журналиста в «желтизне».