Чистяков: «Знали, что если победим, то будем чемпионами, поэтому это над нами немного довлело»

Игрок «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие сейчас эмоции?

- Сейчас просто очень сильно устал, набегался. Спасибо болельщикам, спасибо, что пришли. Их так много сегодня, поэтому я очень счастлив, сил минимально в моем организме, но я очень счастлив.

- Лично для вас эта победа что значит? Уже есть какое-то ощущение глобальности в карьере?

- Просто, наверное, что стабильность, что мы выигрываем четвертый год подряд, в моей карьере это второе чемпионство. Впереди еще очень много игр, много сезонов, которые нужно проводить так же, как мы проводили предыдущие четыре. Смотреть только вперед и выигрывать максимально, сколько мы сможем.

- Про игру не могу не спросить, потому что поначалу было непросто. Что было в моменте с первым пропущенным мячом?

- Было небольшое давление, мы заблаговременно знали, что если победим, то будем чемпионами, поэтому это над нами немного довлело. Пропустили быстрый гол, но, слава богу, мы собрались, забили один, второй. Наверное, дальше уже было дело класса, такие игроки у нас создают моменты.