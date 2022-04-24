Полузащитник «Локомотива» Карпукас назвал своих кумиров

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, кого из действующих футболистов считает образцом для подражания.

«Раньше называл Серхио Бускетса, Хаби Алонсо и Хави. Последние двое уже завершили карьеру, поэтому сейчас я восхищаюсь серхио Бускетсом. Он не очень быстрый, но играет на самом высоком уровне», — приводит слова Карпукаса пресс-служба «Локомотива».

Также 19-летний футболист выделил полузащитника «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

В текущем сезоне РПЛ Карпукас провёл в составе «железнодорожников» провёл два матча, в которых результативными действиями не отметился.