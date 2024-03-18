Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде

«Атлетико» и «Барселона» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 29-го тура Ла Лиги состоялся 17 марта на стадионе «Ванда Метрополитано».

Центральным матчем закрывался 29-й тур чемпионата Испании. «Атлетико» и «Барселона» как назло провели энергозатратные матчи в плей-офф Лиги чемпионов по ходу этой неделе, так что подходили не в лучших кондициях к личной встрече. Но такая афиша заставляет находить внутренние ресурсы. «Барселона» всё ещё борется (с натяжкой) за чемпионство, «Атлетико» думает, как сохранить место в зоне ЛЧ и забраться в тройку.

Для Симеоне недоступны были Хименес, Витоло, Лемар, Марио Эрмосо, и довольно неожиданно остались в запасе Гризманн, Коке, Сауль, Корреа и Депай. Хави потерял Френки де Йонга, Педри, Алехандро Бальде, Маркоса Алонсо и Гави, а ещё оставил на «банке» Ямаля и Мартинеса. На первых минутах случился только плотный удар Барриоса, просвистевший рядом со штангой, в остальном болельщики занимались изучением не самых угадываемых стартовых составов.

Будто притирались друг к другу и футболисты. Темп матча был невысокий, владение сильно за «Барселоной», но ударов в створ нет совсем. И даже неудивительно, что первый же из таковых стал голевым. Каталонцы включили скорости под занавес тайма, к чему «матрасники» оказались не готовы. Рафинья на штанге замыкал диагональ Левандовски – в створ не попал. В фирменном стиле из глубины врывался Фермин Лопес – пробил опасно, но Облак парировал ногами.

А гол в итоге забил Жоау Фелиш, арендованный как раз у «Атлетико». Гюндоган из центра отдал левее, Левандовски оттуда прострелил, а португалец элегантным движением подставил ногу, пробив точно в угол – 0:1. Хави вроде бы должен был гол праздновать, но вместо этого пошёл выговаривать арбитру. Жёлтую карточку получил главный тренер «Барселоны», не успокоился и тут схватил вторую. Удаление за неспортивное поведение.

Сразу после перерыва на поле появились Гризманн и Депай. А ещё через пару минут ситуация для «Атлетико» ухудшилась. Рафинья забрал мяч на дуге штрафной площади, далее сбросив к 11-метровой отметке. А там разобрался Роберт Левандовски, принял и пробил с рикошетом от штанги – 0:2. А приговор случился в середине второго тайма: всё тот же Роберт Левандовски вывернул навес в центр вратарской площади, а набежавший Фермин Лопес точно пробил – 0:3.

К тому времени у «Атлетико» вышли уже Коке и Корреа, через пару мгновений появился Сауль. Но в этот вечер никто Мадриду не помог. Удивительно частые ошибки в обороне, беззубая атака и закономерное поражение. А закончилось всё ещё и удалением Науэля Молины, ну совсем не получился матч у хозяев. «Барселона» разбирается с «матрасниками» очень уверенно, заодно взбираясь на вторую строчку Ла Лиги.