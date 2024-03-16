Рафинья рассказал, чего ждёт от матча «Барселоны» против «Атлетико»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас поделился мыслями в преддверии матча Ла Лиги против мадридского «Атлетико».

Команда Хави Эрнандеса проведёт выездной поединок с «матрасниками» в воскресенье. В случае победы «сине-гранатовые» опередят «Жирону» и окажутся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Матч с «Наполи» помог нам обрести уверенность перед встречей с «Атлетико», сейчас у нас всё хорошо. Мы знаем, что нам предстоит сыграть с очень серьёзным соперником, который всегда борется за верхние позиции в Ла Лиге. Играть на этом стадионе тяжело, так как болельщики «Атлетико» оказывают сильное давление, но мы верим в свои качества. Это важный матч с точки зрения положения в таблице и нашей уверенности в себе», – цитируют испанские СМИ Рафинью.