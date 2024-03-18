​Тер Штеген: «Провели фантастический матч»

В центральном матче очередного, 29-го тура испанского чемпионата «Барселона» съездила в Мадрид и забила там три безответных мяча «Атлетико». Вновь выше всяких похвал сыграл немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, он спас свою команду в тех немногочисленных эпизодах, когда игрокам «матрасников» удавалось пробиться к воротам «Барсы». После игры тер Штеген поделился своими чувствами:

- Я очень счастлив, мы сыграли фантастический матч и заслужили победу. В этом сезоне хорошо действуем на выезде. Очень доволен игрой, - заявил после матча Тер Штеген.

В следующем матче чемпионата «Барселона» сыграет с «Лас-Пальмасом».