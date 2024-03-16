У Хави спросили, может ли Кубарси выступить и на Евро, и на Олимпиаде

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, может ли молодой защитник команды Пау Кубарси ближайшим летом выступить и на чемпионате Европы, и на футбольном турнире Олимпийских игр.

«Может ли Кубарси сыграть и на Евро, и на Олимпиаде? До этих турниров осталось ещё много времени. Но мы, конечно, не хотим повторения с молодыми игроками того, что произошло с Педри», - сказал Хави на пресс-конференции.

Отметим, что Педри недавно в очередной раз угодил в лазарет «Барселоны» с рецидивом.

«Барселона» на текущий момент занимает третье место турнирной таблице чемпионата Испании. В воскресенье, 17 марта, команда Хави сыграет против «Атлетико» на выезде.