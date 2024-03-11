Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Канселу рассказал, кто был его кумиром в детстве

11 Марта 2024 • 19:29 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
17.03 23:00

Защитник сборной Португалии Жоау рассказал, кто был для него ориентиром в детстве.

Канселу в настоящее время выступает за «Барселону» на правах аренды, его контракт принадлежит «Манчестер Сити». Ранее была информация, что «Барселоне» готов выкупить 29-летнего португальца.

- Кто был моим кумиром в детстве? Роналдиньо, я наблюдал за матчами с его участием, - цитирует Канселу La Gazetta dello Sport.

Защитник отметил, что горд представлять цвета «сине-гранатовых».

Канселу принял участие в 33 играх за «Барселону», отметился тремя голами и четырьмя ассистами на партнёров. Летом футболист, возможно, вернётся в «Манчестер Сити», с которым у него контракт до 2027 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Барселона Жоау Канселу ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Марта
16:31
Канселу — о Ямале: Не каждому дано играть за «Барселону» в 16 лет
13:39
Флик встретился с Гвардиолой и его бывшим ассистентом, чтобы обсудить назначение в «Барселону»
13:33
Канселу – о Ямале: «Не каждый игрок способен выступать за «Барселону» в 16 лет» 1
11:54
«Барселона» назначила встречу с Кубарси для обсуждения нового контракта
10 Марта
15:04
Левандовски: «Две недели назад мы начали тренироваться усерднее, теперь мы играем лучше»
13:42
Левандовски: «Давно не видел защитника, который так хорошо обращается с мячом, как Кубарси»
12:32
Кубарси может сыграть как на Евро-2024, так и на Олимпийских играх 1
09 Марта
18:19
Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю 10
15:04
Ракитич — о «Барселоне»: «Мне больно видеть, как она страдает»
13:56
Ракитич назвал главного фаворита Лиги чемпионов
12:41
Ракитич призвал «Барселону» учиться у «Реала» в плане отношения к ветеранам 2
12:19
Агирре: «Маркес готов тренировать «Барселону»
08:46
«Барселона» хочет подписать нападающего «Баварии» на правах свободного агента 2
08 Марта
03:21
Защитник «Атлетико» пропустит матчи против «Интера» и «Барселоны»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Клопп назвал лучшего тренера мира Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
11.03.24 в 23:00
Альмерия Альмерия
Севилья Севилья
2.80 3.30 2.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
20:31 · Испания. Ла Лига
​Беллингем обратился к фанатам «Реала»
20:02 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»
19:29 · Испания. Ла Лига
Канселу рассказал, кто был его кумиром в детстве
19:06 · Испания. Ла Лига
​Винисиус назвал цель «Реала»
18:59 · Испания. Ла Лига
​«Меня невозможно остановить»: Винисиус раскрыл свою хитрость
18:40 · Испания. Ла Лига
​Канселу: «Горжусь своей карьерой»
18:34 · Англия. Премьер-лига
​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне
16:37 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти рассказал, в чём Ла Лига лучше АПЛ
16:31 · Испания. Ла Лига
Канселу — о Ямале: Не каждому дано играть за «Барселону» в 16 лет
16:22 · Испания. Ла Лига
​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» 1
16:02 · Испания. Ла Лига
​Роналдо оценил возможный трансфер Мбаппе в «Реал»
15:55 · Испания. Ла Лига
​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем
15:49 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» уверены, что смогут выкупить Канселу
15:35 · Испания. Ла Лига
​Азар: «Я смогу сказать детям, что являюсь кумиром в «Реале»… ой, в «Лилле»
15:23 · Испания. Ла Лига
«Лион» завершает подписание Абнера
Все новости
Рекомендуем