Канселу рассказал, кто был его кумиром в детстве

Защитник сборной Португалии Жоау рассказал, кто был для него ориентиром в детстве.

Канселу в настоящее время выступает за «Барселону» на правах аренды, его контракт принадлежит «Манчестер Сити». Ранее была информация, что «Барселоне» готов выкупить 29-летнего португальца.

- Кто был моим кумиром в детстве? Роналдиньо, я наблюдал за матчами с его участием, - цитирует Канселу La Gazetta dello Sport.

Защитник отметил, что горд представлять цвета «сине-гранатовых».

Канселу принял участие в 33 играх за «Барселону», отметился тремя голами и четырьмя ассистами на партнёров. Летом футболист, возможно, вернётся в «Манчестер Сити», с которым у него контракт до 2027 года.