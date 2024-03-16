«Атлетико» – «Барселона»: Кого Хави и Симеоне выпустят в стартовых составах

В центральном матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» сыграет на выезде с мадридским «Атлетико». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные составы на этот матч.

«Атлетико» (Мадрид): Облак, Лино, Паулиста, Савич, Витсель, Льоренте, Коке, Сауль, де Пауль, Гризманн, Мората.

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Мартинес, Араухо, Кунде, Гюндоган, Кристенсен, Рафинья, Жоау Фелиш, Левандовски, Ямаль.

Из-за травм для Диего Симеоне недоступны Тома Лемар и Марио Эрмосо. Хави не сможет рассчитывать на имеющих повреждения Френки де Йонга, Педри, Алехандро Бальде, Маркоса Алонсо, Гави. Предположим, что главный тренер «Барселоны» предоставит отдых перед первой отлучкой в сборную 17-летнему центральному защитнику Пау Кубарси. Тем более что в «Барселоне» опасаются перегрузки молодого футболиста летом на Евро и во время Олимпиады.

Напомним, Кубарси был признан лучшим игроком ответного матча Лиги чемпионов против «Наполи». И «Барселона», и «Атлетико» на уходящей неделе пробились в четвертьфинал престижнейшего еврокубка. Но матрасники провели ответную встречу с миланским «Интером» на день позже. В отличие от «Барселоны», они играли ещё 30 дополнительных минут. Команда Симеоне победила по пенальти, отдав кучу эмоций.

Стартовый свисток в матче между мадридским «Атлетико» и «Барселоной» прозвучит на «Цивитас Метрополитано» в воскресенье, 17 марта, в 23:00 по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить здесь.

Кирилл Иванцов