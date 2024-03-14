Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Энрике хотел бы встретиться с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов

14 Марта 2024 • 15:18 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
17.03 22:45

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет, чтобы его команда встретилась с каталонской «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Дани Хиль в социальных сетях.

Напомним, Энрике ранее выступал за «Барселону» в качестве футболиста, а затем возглавлял команду и выигрывал с ней Лигу чемпионов. В четвертьфинале сезона-2014/15 «Барселона» Энрике как раз прошла «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в возвращении Энрике на пост главного тренера. Правда, сам Луис счастлив в своей нынешней команде и не собирается добровольно уходить в обозримом будущем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Луис Энрике ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Марта
03:13
«Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпиаду
00:13
«ПСЖ» не планирует трансфер Рэшфорда – клуб предпочитает другую звезду
13 Марта
22:38
«ПСЖ» пока не связывался с «Ливерпулем» по Луису Диасу, но всерьёз претендует на игрока
17:05
«ПСЖ» интересен игрок «Ливерпуля» Луис Диас
11 Марта
00:23
Аль-Хелаифи: «Горжусь тем, что в «ПСЖ» играли Ибрагимович, Месси и Неймар, но теперь настал новый цикл»
00:02
Президент «ПСЖ»: «Энрике проделывает фантастическую работу»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро ​Беллингем обратился к фанатам «Реала» ​Замена Клоппу: «Ливерпуль» выберет между тремя тренерами «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола ​Винисиус назвал цель «Реала» В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом ​«Пора Роналду искать новую команду» – пользователи соцсетей о вылете «Аль-Насра» из Лиги чемпионов АФК
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
16:57 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн прокомментировал возвращение Крооса в сборную Германии
16:53 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» высказались о готовности Захаряна
16:11 · Германия. Бундеслига
Гюндоган или Нойер? Нагельсманн назвал капитана сборной Германии
15:23 · Испания. Ла Лига
Себальос может пропустить матч с «Осасуной»
15:18 · Испания. Ла Лига
Энрике хотел бы встретиться с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов
14:38 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Атлетико» оскорбляли звезду «Реала»
14:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил, что будет с Хоселу после перехода Мбаппе
13:30 · Англия. Премьер-лига
Назван возможный следующий клуб Гринвуда
13:27 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой
13:22 · Испания. Ла Лига
Пике: «Надеюсь, «Барселона» сможет выиграть Лигу чемпионов, хотя сделать это будет сложно»
12:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предприняла попытку сохранить Хави
11:46 · Испания. Ла Лига
Журналист Абриль: «Лапорта должен убедить Хави остаться»
11:43 · Испания. Ла Лига
Форвард «Барселоны» может перейти в команду Роналду
11:25 · Испания. Ла Лига
Камавинга рассказал, что сделает Анчелотти после его следующего гола
11:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» довольна Кунде, но может продать француза летом
Все новости
Рекомендуем