Энрике хотел бы встретиться с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет, чтобы его команда встретилась с каталонской «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Дани Хиль в социальных сетях.

Напомним, Энрике ранее выступал за «Барселону» в качестве футболиста, а затем возглавлял команду и выигрывал с ней Лигу чемпионов. В четвертьфинале сезона-2014/15 «Барселона» Энрике как раз прошла «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в возвращении Энрике на пост главного тренера. Правда, сам Луис счастлив в своей нынешней команде и не собирается добровольно уходить в обозримом будущем.