Журналист Абриль: «Лапорта должен убедить Хави остаться»

Журналист Питу Абриль выразил мнение, согласно которому президент «Барселоны» Жоан Лапорта должен попытаться убедить главного тренера Хави Эрнандеса остаться у руля команды. Напомним, испанский специалист ранее объявил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Мы уже несколько недель обсуждаем, кто должен стать новым тренером «Барселоны»: Флик, Тухель или де Дзерби? Тренер «Барселоны» должен знать клуб и доверять молодёжи. Я знаю, кто соответствует этим критериям – Хави. Лапорта должен постараться убедить его остаться и продолжить строить проект», – цитирует журналиста Barca Universal.