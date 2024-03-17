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Уткин дал прогноз на битву «Атлетико» - «Барселона»

17 Марта 2024 • 13:38 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
1 2.35 X 3.65 2 2.95
Через 8 ч. 49 мин.

В воскресенье вечером в Испании пройдёт большой матч – «Атлетико» против «Барселоны». Своим прогнозом на эту встречу поделился известный журналист Василий Уткин.

Давая прогноз, Уткин отметил, что обе команды на неделе вымотались в Лиге чемпионов. По этой причине журналист решил не выбирать ставку, касающуюся исхода игры.

«Я точно знаю, что Жоау Фелиш, когда он мотивирован, иногда он творит чудеса. Будучи игроком «Атлетико» на правах аренды у «Барселоны» он точно может играть. Я бы поставил на гол Фелиша в этом матче», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч «Атлетико» - «Барселона» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

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АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
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