Араухо – о возможном уходе из «Барселоны»: «Не могу себя представить в другом месте»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал слухи о возможном уходе из команды ближайшим летом. Ранее стало известно, что уругвайский футболист интересен мюнхенской «Баварии» и клубам из Английской премьер-лиги.

«Уход из «Барселоны»? Не могу себя представить в другом месте», – цитирует уругвайца Managing Barca.

Согласно слухам, «Барселона» летом будет готова отпустить Араухо, если получат за защитника хотя бы 100 миллионов евро компенсации. Сам Рональд комфортно чувствует себя в «Барселоне» и не горит желанием уходить.

В нынешнем сезоне Араухо отметился одним голом в 20 матчах чемпионата Испании.