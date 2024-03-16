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Новый контракт Коке с «Атлетико» – вопрос времени

16 Марта 2024 • 12:47 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
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17.03 23:00

Капитан мадридского «Атлетико» Коке очень близок к заключению нового контракта со своей командой. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны в последние недели провели продуктивные переговоры. Теперь подписание нового соглашения является лишь формальностью и вопросом времени.

Ожидается, что сторонам ещё предстоит согласовать структуру бонусов. Тем не менее, полузащитник чётко дал понять, что хочет остаться в «Атлетико».

Коке является рекордсменом «матрасников» по количеству сыгранных матчей. 32-летний испанец отыграл за мадридскую команду свыше 600 поединков во всех турниров. Полузащитник дважды выигрывал с «Атлетико» чемпионат Испании и Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Коке

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