Новый контракт Коке с «Атлетико» – вопрос времени

Капитан мадридского «Атлетико» Коке очень близок к заключению нового контракта со своей командой. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны в последние недели провели продуктивные переговоры. Теперь подписание нового соглашения является лишь формальностью и вопросом времени.

Ожидается, что сторонам ещё предстоит согласовать структуру бонусов. Тем не менее, полузащитник чётко дал понять, что хочет остаться в «Атлетико».

Коке является рекордсменом «матрасников» по количеству сыгранных матчей. 32-летний испанец отыграл за мадридскую команду свыше 600 поединков во всех турниров. Полузащитник дважды выигрывал с «Атлетико» чемпионат Испании и Лигу Европы.