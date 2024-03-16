«Барселона» не хочет, чтобы Кубарси и Ямаль играли на Олимпиаде

Каталонская «Барселона» не хочет, чтобы вингер Ламин Ямаль и центральный защитник Пау Кубарси приняли участие на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает журналист Ферран Корреас.

Отметим, что оба игрока также должны сыграть на чемпионате Европы. Федерация футбола Испании хочет, чтобы Ямаль и Кубарси выступили как на Евро-2024, так и на Олимпиаде.

«Барселона» намерена предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить повторения ситуации с Педри. Напомним, полузащитник в 2021 году принял участие в двух международных турнирах. Это закончилось тем, что у игрока появились проблемы с травмами.