Хави поделился ожиданиями, как встретят Фелиша болельщики «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями насчёт того, как болельщики мадридского «Атлетико» встретят нападающего Жоау Фелиша, который ныне выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды.

«Лично мне нравится враждебная обстановка. У Жоау сильный характер, он хочет показать свой большой талант. Нам понадобятся индивидуальные качества многих игроков для победы. У Фелиша есть всё, чтобы выдать отличное выступление», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, в первом круге Фелиш забил в ворота «Атлетико» и помог «Барселоне» добыть домашнюю победу. «Сине-гранатовые» хотели бы продлить аренду португальца ещё на одну кампанию.