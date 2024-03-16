«Атлетико» потерял важного игрока перед битвой с «Барселоной»

«Атлетико» посредством своего официального сайта сообщил о травме защитника Марио Эрмосо. Медицинское обследование выявило у 28-летнего футболиста мышечную травму левого бедра. Эрмосо уже начал лечение, сроки его восстановления не называются.

Впереди у «Атлетико» важный матч – в воскресенье команда Диего Симеоне будет принимать «Барселону» в чемпионате Испании.

Отметим, что действующий контракт Марио Эрмосо с «Атлетико» рассчитан до конца сезона. Если верить информации из прессы, клуб активно работает под продлением трудового соглашения с игроком.

В сезоне 2023/2024 Эрмосо провёл 36 матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.