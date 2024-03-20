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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» впервые проиграл с крупным счётом на «Метрополитано»

20 Марта 2024 • 15:29 Комментировать
Атлетико М
0:3
Барселона

17 марта «Атлетико» Мадрид на своём поле принимал «Барселону» в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

Встреча между командами завершилась победой каталонцев со счетом 3:0. Данное поражение стало для «Атлетико» первым на новом домашнем стадионе – «Цивитас Метрополитано», об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Напомним, «матрасники» играют на данной арене с 2017 года.

Стоит сказать, что до разгромного поражения от «Барселоны» команда Диего Симеоне никому не уступала дома в 25 матчах Ла Лиги подряд.

После 29 туров «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 55 очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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