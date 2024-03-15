Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Насри: «Гризманн не входит в топ-5 лучших французских игроков в истории»

15 Марта 2024 • 22:04 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Барселона
1 2.35 X 3.65 2 2.85
17.03 23:00

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри оценил уровень Антуана Гризманна.

Форвард мадридского «Атлетико» на протяжении долгих лет является одним из ключевых игроков национальной французской команды, однако, по словам Насри, лучший бомбардир в истории «матрасников» не входит в пятёрку лучших футболистов Франции в истории.

«В топ-10 – да, но не в топ-5. Есть Зидан, Платини, Анри и другие, кого можно поставить выше Гризманна. Например, Раймон Копа – я не видел его игру, но его достижения говорят сами за себя. Также Бензема, у которого тоже есть «Золотой мяч», – цитирует Foot Mercato Насри.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Карим Бензема Самир Насри Сборная Франции Зинедин Зидан Мишель Платини Раймон Копа Антуан Гризманн Тьерри Анри ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Марта
22:19
Фелиш – о матче с «Атлетико»: «На меня будут оказывать давление, но это лишь мотивирует»
14 Марта
21:26
Левандовски дал чёткий ответ по своему будущему
16:11
Гюндоган или Нойер? Нагельсманн назвал капитана сборной Германии
15:18
Энрике хотел бы встретиться с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов 1
13:27
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой 8
13:22
Пике: «Надеюсь, «Барселона» сможет выиграть Лигу чемпионов, хотя сделать это будет сложно»
11:46
Журналист Абриль: «Лапорта должен убедить Хави остаться»
11:20
«Барселона» довольна Кунде, но может продать француза летом
13 Марта
23:04
«Барселона» предложила новый контракт своему ветерану
22:29
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за восходящую звезду «Барселоны» Кубарси
16:48
Араухо всё ещё интересен «Баварии», несмотря на уход Тухеля
16:39
«Барселона» продаст Араухо, если получит за него 100 миллионов евро
15:32
Хави оценил шансы «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов
14:31
Журналист Беса: «Однажды я назвал «Барселону» главными шутами Лиги чемпионов, Хави мне ответил»
13:46
«Манчестер Сити» хотел пригласить защитника «Барселоны», но получил отказ
13:04
Левандовски поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов
12:30
Левандовски: «С футболистом уровня Гюндогана можно играть даже в темноте»
12:20
Араухо оценил свою связку с Кубарси в защите
12:12
Бывший судья Лаос: «Наполи» мог получить пенальти за фол Кубарси на Осимхене» 6
12:05
Гюндоган оценил свои шансы остаться капитаном сборной Германии после возвращения Нойера
12 Марта
15:50
«Барселона» пока не начинала работу по трансферу Гринвуда
14:03
Иньеста оценил уровень Ямаля и Кубарси
11:09
«Барселона» решила продать летом двух центральных защитников
10:54
Переговоры «Атлетико» с Коке продвигаются позитивно
11 Марта
19:29
Канселу рассказал, кто был его кумиром в детстве
16:31
Канселу — о Ямале: Не каждому дано играть за «Барселону» в 16 лет
13:39
Флик встретился с Гвардиолой и его бывшим ассистентом, чтобы обсудить назначение в «Барселону»
13:33
Канселу – о Ямале: «Не каждый игрок способен выступать за «Барселону» в 16 лет» 1
11:54
«Барселона» назначила встречу с Кубарси для обсуждения нового контракта
10 Марта
15:04
Левандовски: «Две недели назад мы начали тренироваться усерднее, теперь мы играем лучше»
13:42
Левандовски: «Давно не видел защитника, который так хорошо обращается с мячом, как Кубарси»
12:32
Кубарси может сыграть как на Евро-2024, так и на Олимпийских играх 1
09 Марта
18:19
Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю 10
15:04
Ракитич — о «Барселоне»: «Мне больно видеть, как она страдает»
13:56
Ракитич назвал главного фаворита Лиги чемпионов
12:41
Ракитич призвал «Барселону» учиться у «Реала» в плане отношения к ветеранам 2
12:19
Агирре: «Маркес готов тренировать «Барселону»
08:46
«Барселона» хочет подписать нападающего «Баварии» на правах свободного агента 2
08 Марта
03:21
Защитник «Атлетико» пропустит матчи против «Интера» и «Барселоны»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
cool.max14-88
15 Марта 2024 в 22:18
⚽⚽⚽⚽⚽⚽Лучший тг канал с обзорами на матчи лч и не только ⚽⚽⚽⚽⚽⚽
В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом «Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед» «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Воробьев: «Футбольная душонка Галицкого решила, что её коллекция уволенных тренеров должна пополниться ещё одним покойником»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера»
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, может ли Касаткина выиграть турнир серии «Мастерс» или «Большого шлема» Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.03.24 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Кадис Кадис
1.41 4.10 8.40
Видео
16.03.24 в 16:00
Мальорка Мальорка
Гранада Гранада
1.83 3.40 4.40
Видео
16.03.24 в 18:15
Осасуна Осасуна
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.80 4.20 1.52
Видео
16.03.24 в 20:30
Хетафе Хетафе
Жирона Жирона
2.80 3.35 2.40
Видео
16.03.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Алавес Алавес
1.55 3.75 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Марта
22:19 · Испания. Ла Лига
Фелиш – о матче с «Атлетико»: «На меня будут оказывать давление, но это лишь мотивирует»
22:11 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» залечит травму к матчу с «ПСЖ»
22:04 · Испания. Ла Лига
Насри: «Гризманн не входит в топ-5 лучших французских игроков в истории» 1
21:33 · Испания. Ла Лига
В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри 1
18:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса 1
13:00 · Испания. Ла Лига
Puma и Nike борются за «Барселону»
12:03 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» решили, кому отдадут номер Месси 2
11:18 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Мадриде 1
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» может купить испанского вратаря за 60 млн евро 5
10:13 · Испания. Ла Лига
Винисиус хотел отказаться играть за «Реал» - названа причина 4
10:03 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова продать игроков ради подписания звезды «Барселоны»
09:42 · Испания. Ла Лига
Роналдо назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
14 Марта
23:43 · Испания. Ла Лига
Ла Лига подаст жалобу на болельщиков «Атлетико» из-за оскорблений в адрес Винисиуса 1
21:26 · Испания. Ла Лига
Левандовски дал чёткий ответ по своему будущему
21:20 · Испания. Ла Лига
Левандовски: Я не боюсь Мбаппе
Все новости
Рекомендуем