Насри: «Гризманн не входит в топ-5 лучших французских игроков в истории»

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри оценил уровень Антуана Гризманна.

Форвард мадридского «Атлетико» на протяжении долгих лет является одним из ключевых игроков национальной французской команды, однако, по словам Насри, лучший бомбардир в истории «матрасников» не входит в пятёрку лучших футболистов Франции в истории.

«В топ-10 – да, но не в топ-5. Есть Зидан, Платини, Анри и другие, кого можно поставить выше Гризманна. Например, Раймон Копа – я не видел его игру, но его достижения говорят сами за себя. Также Бензема, у которого тоже есть «Золотой мяч», – цитирует Foot Mercato Насри.