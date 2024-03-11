Канселу – о Ямале: «Не каждый игрок способен выступать за «Барселону» в 16 лет»

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу высказался о таланте 16-летнего вингера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля. Испанец в этом сезоне отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в чемпионате.

«Ламин – невероятный футболист. Не каждый игрок способен выступать за «Барселону» в 16 лет. Он обладает особенным талантом, но одного таланта недостаточно в футболе. Тебе ещё нужен сильный менталитет, но я вижу, что у Ламина он есть. Ямаля ждёт большое будущее, если он сохранит высокую концентрацию, а окружающие помогут ему развиваться. Если посмотреть ещё и на Кубарси и Фермина, можно сделать вывод, что академия «Барселоны» проделывает отличную работу», – сказал Канселу в беседе с La Gazzetta dello Sport.