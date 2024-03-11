Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Канселу – о Ямале: «Не каждый игрок способен выступать за «Барселону» в 16 лет»

11 Марта 2024 • 13:33 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Барселона
17.03 23:00

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу высказался о таланте 16-летнего вингера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля. Испанец в этом сезоне отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в чемпионате.

«Ламин – невероятный футболист. Не каждый игрок способен выступать за «Барселону» в 16 лет. Он обладает особенным талантом, но одного таланта недостаточно в футболе. Тебе ещё нужен сильный менталитет, но я вижу, что у Ламина он есть. Ямаля ждёт большое будущее, если он сохранит высокую концентрацию, а окружающие помогут ему развиваться. Если посмотреть ещё и на Кубарси и Фермина, можно сделать вывод, что академия «Барселоны» проделывает отличную работу», – сказал Канселу в беседе с La Gazzetta dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль

Новости по матчу

Сегодня, 11 Марта
13:39
Флик встретился с Гвардиолой и его бывшим ассистентом, чтобы обсудить назначение в «Барселону»
13:33
Канселу – о Ямале: «Не каждый игрок способен выступать за «Барселону» в 16 лет» 1
10 Марта
15:04
Левандовски: «Две недели назад мы начали тренироваться усерднее, теперь мы играем лучше»
13:42
Левандовски: «Давно не видел защитника, который так хорошо обращается с мячом, как Кубарси»
12:32
Кубарси может сыграть как на Евро-2024, так и на Олимпийских играх 1
09 Марта
18:19
Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю 10
15:04
Ракитич — о «Барселоне»: «Мне больно видеть, как она страдает»
13:56
Ракитич назвал главного фаворита Лиги чемпионов
12:41
Ракитич призвал «Барселону» учиться у «Реала» в плане отношения к ветеранам 2
12:19
Агирре: «Маркес готов тренировать «Барселону»
08:46
«Барселона» хочет подписать нападающего «Баварии» на правах свободного агента 2
08 Марта
03:21
Защитник «Атлетико» пропустит матчи против «Интера» и «Барселоны»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
GlorReala
11 Марта 2024 в 14:06
не знаю на счет Кубарси, но Фермин такой же как и Гави грязный игрок. А вот игра Ямаля очень понравилась техничный парень
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду Клопп назвал лучшего тренера мира Фоден принял решение по «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
11.03.24 в 23:00
Альмерия Альмерия
Севилья Севилья
2.80 3.30 2.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
14:59 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» сделал предложение тренеру из Испании
14:11 · Англия. Премьер-лига
​Будущее Гринвуда: в «Манчестер Юнайтед» ещё нет решения
13:55 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Испании высказался о решении Браима Диаса принять предложение Марокко 1
13:51 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» задумала вернуть футболиста 1
13:46 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес пропустит матч с «Наполи»
13:39 · Испания. Ла Лига
Флик встретился с Гвардиолой и его бывшим ассистентом, чтобы обсудить назначение в «Барселону»
13:33 · Испания. Ла Лига
Канселу – о Ямале: «Не каждый игрок способен выступать за «Барселону» в 16 лет» 1
12:38 · Испания. Ла Лига
Васкес высказался о своём будущем
12:32 · Испания. Ла Лига
Васкес: «Гюлеру было очень важно забить свой первый гол за «Реал», мы все за него рады»
12:23 · Испания. Ла Лига
Браим Диас разочарован поведением сборной Испании
11:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» назначила встречу с Кубарси для обсуждения нового контракта
08:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал разгромную победу «Реала» со счётом 4:0
08:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил возможный трансфер Мбаппе в «Реал»
08:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет купить украинца - известно имя
01:04 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» добыл волевую победу в гостях у «Бетиса»
Все новости
Рекомендуем