Хави: «В «ПСЖ» сказали, что «Барселона» – это хороший жребий? Они и правда будут фаворитами»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о результатах жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, каталонский клуб встретится с «ПСЖ», который ныне возглавляет бывший тренер Хави по «Барселоне» Луис Энрике.

«В «ПСЖ» сказали, что «Барселона» – это хороший жребий? Они и правда будут фаворитами. Причина в том, что они потратили огромные деньги на трансферы летом. Тем не менее, мы обладаем историей. Мы несколько раз выигрывали Лигу чемпионов», – сказал Хави на пресс-конференции.

Отметим, что «Барселона» и «ПСЖ» в последний раз встречались в плей-офф Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда в следующую стадию прошла парижская команда.