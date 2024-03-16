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Хави: «В «ПСЖ» сказали, что «Барселона» – это хороший жребий? Они и правда будут фаворитами»

16 Марта 2024 • 15:47 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
1 5.60 X 4.70 2 1.50
17.03 22:45

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о результатах жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, каталонский клуб встретится с «ПСЖ», который ныне возглавляет бывший тренер Хави по «Барселоне» Луис Энрике.

«В «ПСЖ» сказали, что «Барселона» – это хороший жребий? Они и правда будут фаворитами. Причина в том, что они потратили огромные деньги на трансферы летом. Тем не менее, мы обладаем историей. Мы несколько раз выигрывали Лигу чемпионов», – сказал Хави на пресс-конференции.

Отметим, что «Барселона» и «ПСЖ» в последний раз встречались в плей-офф Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда в следующую стадию прошла парижская команда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес ещё теги

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