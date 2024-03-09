Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю

Стало известно, какую сумму «Барселона» заработала на продаже футболок по итогам прошлого сезона.

Как сообщает Barca Times, доход «Барселоны» составил 179 миллионов евро, что на 24 миллиона евро больше, чем у «Реала» (155 млн), расположившемся на второй строчке в данном рейтинге. Тройку с доходом в 147 млн евро замкнула «Бавария». Далее идут «Ливерпуль» (132 млн) и «Манчестер Юнайтед» (130 млн).

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Реала» на пять зачетных баллов. Отметим, что у «сливочных» есть игра в запасе.