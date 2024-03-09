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Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю

09 Марта 2024 • 18:19 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
17.03 23:00

Стало известно, какую сумму «Барселона» заработала на продаже футболок по итогам прошлого сезона.

Как сообщает Barca Times, доход «Барселоны» составил 179 миллионов евро, что на 24 миллиона евро больше, чем у «Реала» (155 млн), расположившемся на второй строчке в данном рейтинге. Тройку с доходом в 147 млн евро замкнула «Бавария». Далее идут «Ливерпуль» (132 млн) и «Манчестер Юнайтед» (130 млн).

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Реала» на пять зачетных баллов. Отметим, что у «сливочных» есть игра в запасе.

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