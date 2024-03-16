Хави рассказал, почему Гризманн покинул «Барселону»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос, почему нападающий Антуан Гризманн ушёл в «Атлетико».

— Мы отпустили его из-за финансовых проблем «Барселоны». Нам пришлось так поступить. Гризманн очень нравился мне, но ушел из-за проблем команды, — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо

Напомним, французский футболист выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 год. За это время он провел 102 матча за каталонский клуб, в которых забил 35 мячей и записал на свой счет 17 результативных передач.

После 28 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 61 очко.