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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш рассказал, повлияло ли объявление Хави об уходе на игру «Барселоны»

15 Марта 2024 • 22:57 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
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17.03 23:00

Форвард «Барселоны» Жоау Фелиш ответил на вопрос об изменениях, произошедших после публичного объявления Хави Эрнандеса об уходе.

Испанский рулевой огласил своё решение в конце января, сразу после поражения в матче против «Вильярреала». Недавно специалист признался, что не передумает уходить по окончании сезона, даже если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов.

«Я не думаю, что решение Хави как-то повлияло на наши результаты. Мы играем так же, тренируемся так же, у нас те же идеи. Таков футбол: дела шли не очень хорошо, а теперь всё складывается лучше, но это не из-за того, что тренер заявил об уходе», – поведал в интервью DAZN Фелиш.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жоау Фелиш ещё теги

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