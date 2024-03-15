Фелиш рассказал, повлияло ли объявление Хави об уходе на игру «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Жоау Фелиш ответил на вопрос об изменениях, произошедших после публичного объявления Хави Эрнандеса об уходе.

Испанский рулевой огласил своё решение в конце января, сразу после поражения в матче против «Вильярреала». Недавно специалист признался, что не передумает уходить по окончании сезона, даже если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов.

«Я не думаю, что решение Хави как-то повлияло на наши результаты. Мы играем так же, тренируемся так же, у нас те же идеи. Таков футбол: дела шли не очень хорошо, а теперь всё складывается лучше, но это не из-за того, что тренер заявил об уходе», – поведал в интервью DAZN Фелиш.