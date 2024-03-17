Пике сравнил победы «Барселоны» и «Реала»

Экс-футболист «Барселоны» Херард Пике поделился мнением об игре каталонского клуба и мадридского «Реала».

По мнению бывшего защитника, то, как играют «сине-гранатовые», является примером для всех команд в мире. Он считает, что каталонцы своими победами приносят радость всем болельщикам, а «сливочным» этого никогда не достичь, передаёт издание The Times.

Стоит отметить, что после 29 матчей в чемпионате Испании команда Карло Анчелотти находится на первой позиции турнирной таблицы. Коллектив итальянского наставника заработал 72 очка.

Что касается подопечных Хави, то они находятся на третьей строчке, набрав за 28 встреч 61 балл.