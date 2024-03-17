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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике сравнил победы «Барселоны» и «Реала»

17 Марта 2024 • 18:15 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Барселона
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Через 4 ч. 3 мин.

Экс-футболист «Барселоны» Херард Пике поделился мнением об игре каталонского клуба и мадридского «Реала».

По мнению бывшего защитника, то, как играют «сине-гранатовые», является примером для всех команд в мире. Он считает, что каталонцы своими победами приносят радость всем болельщикам, а «сливочным» этого никогда не достичь, передаёт издание The Times.

Стоит отметить, что после 29 матчей в чемпионате Испании команда Карло Анчелотти находится на первой позиции турнирной таблицы. Коллектив итальянского наставника заработал 72 очка.

Что касается подопечных Хави, то они находятся на третьей строчке, набрав за 28 встреч 61 балл.


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Евро-Футбол.Ру,
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АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
17 Марта 2024 в 18:49
Похоже пике дежурный каталонский полудурочный шут, по типу местных алоха и милки, хе)
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