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Пике: Гвардиола и Артета — лучшая замена Хави

17 Марта 2024 • 16:41 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
1 2.35 X 3.65 2 2.95
Через 5 ч. 49 мин.

Экс-футболист «Барселоны» Херард Пике поделился мнением, кто бы мог заменить Хави Эрнандеса на посту наставника каталонской команды.

Напомним, ранее Хави объявил о своем уходе из «Барселоны» предстоящим летом.

Как считает Пике, тренировать «Барселону» должен тренер с определенными навыками, понимающий игровой стиль команды.

— В числе главных кандидатов находится Гвардиола, который знаком с клубом и на данный момент является лучшим тренером, а также Артета, ведь он тоже играл за «Барселону», — цитирует Пике COPE.

На данный момент «сине-гранатовые» находятся на третьей строчке в Ла Лиге, набрав 61 очко в 28 играх.

17 марта «Барселона» встретится на выезде с «Атлетико». Поединок 29-го тура чемпионата Испании должен стартовать в 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
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