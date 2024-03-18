​Хави: «Удалили за жесты, так сказали»

В центральном матче очередного, 29-го тура испанского чемпионата «Атлетико» остался не у дел в матче с «Барселоной», которая забила три мяча, но при этом более половины матча провела без главного тренера, так как арбитр показал красную карточку Хави Эрнандесу. После матча журналисты попросили специалиста прокомментировать этот эпизод:

- Уже не так важно, почему меня удалили, самое главное - команда. Удалили за мои жесты, я так понял. На самом деле я стараюсь уважительно относиться к судьям. Конечно, я страстен во время матча, такова природа игры, - заявил после матча наставник «Барселоны».

В следующем матче чемпионата «Барселона» сыграет с «Лас-Пальмасом».