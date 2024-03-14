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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гюндоган или Нойер? Нагельсманн назвал капитана сборной Германии

14 Марта 2024 • 16:11 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
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16.03 17:30

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн определился, кто будет капитаном команды на грядущем чемпионате Европы, который состоится летом. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, роль лидера «бундестим» сохранить полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган.

Напомним, капитаном сборной Германии ранее был голкипер Мануэль Нойер. После чемпионата мира 2022 года вратарь «Баварии» получил серьёзную травму и выбыл на длительный срок. В период отсутствия Мануэля новым капитаном стал Гюндоган. Нагельсманн решил ничего не менять после возвращения Нойера.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Сборная Германии Мануэль Нойер Илкай Гюндоган Юлиан Нагельсманн ещё теги

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