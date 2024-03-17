Гюндоган: «У меня были другие предложения, но я мечтал о «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган вспомнил, как решил переехать в Каталонию.

Немецкий футболист грандиозно провёл прошлый сезон, став обладателем требла с «Манчестер Сити», однако решил не продлевать контракт с «горожанами», сделав выбор в пользу «сине-гранатовых».

«У меня были предложения не только от «Барселоны», но я мечтал играть здесь. В своё время я был очень впечатлён тем, что показывали Хави, Иньеста и Бускетс. Я очень хотел однажды надеть футболку «Барселоны», – цитирует Managing Barca Гюндогана, на счету которого пять голов и десять ассистов в 41 матче в составе гранда Ла Лиги.