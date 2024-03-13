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«Барселона» продаст Араухо, если получит за него 100 миллионов евро

13 Марта 2024 • 16:39 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
17.03 23:00

Каталонская «Барселона» будет готова расстаться летом с центральным защитником Рональдом Араухо, но при одном условии. Как сообщает ESPN, «сине-гранатовые» продадут уругвайца минимум за 100 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Араухо заинтересована мюнхенская «Бавария» и неназванный топ-клуб из Английской премьер-лиги. Обе команды собираются летом сделать предложение «Барселоне» по Рональду. Пока неизвестно, готовы ли заинтересованные клубы выложить за защитника требуемые деньги.

Напомним, Араухо также способен сыграть на правом фланге обороны. В этом розыгрыше чемпионата Испании Рональд забил один гол в 20 матчах.

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