«Барселона» продаст Араухо, если получит за него 100 миллионов евро

Каталонская «Барселона» будет готова расстаться летом с центральным защитником Рональдом Араухо, но при одном условии. Как сообщает ESPN, «сине-гранатовые» продадут уругвайца минимум за 100 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Араухо заинтересована мюнхенская «Бавария» и неназванный топ-клуб из Английской премьер-лиги. Обе команды собираются летом сделать предложение «Барселоне» по Рональду. Пока неизвестно, готовы ли заинтересованные клубы выложить за защитника требуемые деньги.

Напомним, Араухо также способен сыграть на правом фланге обороны. В этом розыгрыше чемпионата Испании Рональд забил один гол в 20 матчах.