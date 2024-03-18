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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Коке: «Мы провалили второй тайм»

18 Марта 2024 • 01:05 Комментировать
Атлетико М
0:3
Барселона
окончен

В центральном матче очередного, 29-го тура испанского чемпионата «Атлетико» остался не у дел в матче с «Барселоной», команда Диего Симеоне, вышедшая в четвертьфинал Лиги чемпионов после сложнейшего поединка с «Интером», проиграла со счетом 03. Итоги игры прокомментировал Коке, капитан «Атлетико»:

- Пропустив первый гол, мы чуть посыпались. Не думаю, что поражение связано с игрой с «Интером» или усталостью. Мы провалили второй тайм, но все равно хотим войти в четверку лучших по итогам сезона, - заявил после игры капитан «Атлетико» Коке.

В следующем матче чемпионата «Атлетико» сыграет с «Вильярреалом».


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Коке

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