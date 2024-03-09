Ракитич — о «Барселоне»: «Мне больно видеть, как она страдает»

Экс-хавбек «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, как относится к неудачным результатам каталонского клуба.

Хорватский футболист отметил, что «Барселона» была его домом на протяжении шести лет, поэтому он переживают каждое потрясение в стане «сине-гранатовых».

«Мне больно видеть, как она страдает», - цитирует игрока издание Marca.

К слову, Ракитич представлял каталонцев с 2014 по 2020 год. Всего он провёл за команду 310 встреч во всех турнирах, отметившись 35 забитыми мячами и 42 результативными передачами.

Что касается «Барселоны», то она располагается на второй позиции турнирной таблицы чемпионата Испании. Коллектив Хави заработал 61 балл.