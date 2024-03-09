Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ракитич — о «Барселоне»: «Мне больно видеть, как она страдает»

09 Марта 2024 • 15:04 Комментировать
Альмерия
...
Севилья
1 3.05 X 3.30 2 2.35
11.03 23:00

Экс-хавбек «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, как относится к неудачным результатам каталонского клуба.

Хорватский футболист отметил, что «Барселона» была его домом на протяжении шести лет, поэтому он переживают каждое потрясение в стане «сине-гранатовых».

«Мне больно видеть, как она страдает», - цитирует игрока издание Marca.

К слову, Ракитич представлял каталонцев с 2014 по 2020 год. Всего он провёл за команду 310 встреч во всех турнирах, отметившись 35 забитыми мячами и 42 результативными передачами.

Что касается «Барселоны», то она располагается на второй позиции турнирной таблицы чемпионата Испании. Коллектив Хави заработал 61 балл.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Ла Лига Иван Ракитич ещё теги

Новости по матчу

08 Марта
15:31
Баде рассказал об игре с Серхио Рамосом в «Севилье»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АЛЬМЕРИЯ СЕВИЛЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Названа команда, которую может возглавить Клопп ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие «Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии» Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24 Клопп сделал важное заявление по Салаху Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна
Спортивные новости
Чесноков: Маррей заслужил победу в первом сете матча с Рублёвым Экс-тренер сборной России высказался о вылете «Ак Барса» и ЦСКА из плей-офф КХЛ Плющев — о переходе Кузнецова в «Каролину»: «Больше у него таких возможностей, наверное, не будет» Тищенко высказался о возможном поединке между Фёдором Емельяненко и Нганну «Спартак» разобрался с «Северсталью» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
6 мин
Валенсия Валенсия
Хетафе Хетафе
0
0
2.13 3.10 3.55
Видео
09.03.24 в 18:15
Кадис Кадис
Атлетико М Атлетико М
4.40 3.55 1.78
Видео
09.03.24 в 20:30
Гранада Гранада
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
4.40 3.45 1.82
Видео
09.03.24 в 23:00
Жирона Жирона
Осасуна Осасуна
1.58 4.20 5.00
Видео
10.03.24 в 16:00
Алавес Алавес
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.06 3.15 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Марта
15:55 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали, отправится ли Захарян в расположение сборной России
15:04 · Испания. Ла Лига
Ракитич — о «Барселоне»: «Мне больно видеть, как она страдает»
14:20 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» могут предложить 200 млн евро за Ямаля – известен покупатель 3
13:56 · Испания. Ла Лига
Ракитич назвал главного фаворита Лиги чемпионов
13:41 · Германия. Бундеслига
«Реал» не готов платить за Дэвиса 60-70 миллионов евро
13:20 · Испания. Ла Лига
Стало известно будущее Серхио Рамоса
13:15 · Англия. Премьер-лига
Тухель нацелен на работу в трёх клубах - известны все варианты 2
12:41 · Испания. Ла Лига
Ракитич призвал «Барселону» учиться у «Реала» в плане отношения к ветеранам 1
12:19 · Испания. Ла Лига
Агирре: «Маркес готов тренировать «Барселону»
12:08 · Испания. Ла Лига
Субименди интересен итальянскому топ-клубу
12:06 · Англия. Премьер-лига
Нико Уильямс хочет в АПЛ - есть два претендента
11:43 · Испания. Ла Лига
Аспас рассказал, что думает о переходе Мбаппе в «Реал»
10:58 · Испания. Ла Лига
«Лилль» не хочет продавать Йоро в «ПСЖ»
10:47 · Испания. Ла Лига
«Реал» приближается к трансферу защитника из Лиги 1
10:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» подаст новую апелляцию на дисквалификацию Беллингема
Все новости
Рекомендуем