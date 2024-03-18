​Тер Штеген: «Мы в очень хорошей форме»

В центральном матче очередного, 29-го тура испанского чемпионата «Барселона» съездила в Мадрид и забила там три безответных мяча «Атлетико». После матча голкипера каталонского клуба Марк-Андре тер Штегена подловили журналисты и спросили, связан ли очевидный прогресс «Барселоны» с тем, что в конце января Хави Эрнандес объявил о том, что летом покинет клуб. Тер Штеген ушел от прямого овтета на вопрос.

- Я не знаю, связаны ли эти вещи. Мы всегда усердно работаем, сейчас мы в очень хорошей форме и надеюсь, будем продолжать в том же духе, - заявил после матча Тер Штеген. .

В следующем матче чемпионата «Барселона» сыграет с «Лас-Пальмасом».