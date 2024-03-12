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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста оценил уровень Ямаля и Кубарси

12 Марта 2024 • 14:03 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
17.03 23:00

Экс-полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста оценил уровень молодых футболистов команды в лице 16-летнего вингера Ламина Ямаля и 17-летнего центрального защитника Пау Кубарси. Оба игрока с большой долей вероятности летом сыграют за сборную Испании на чемпионате Европы.

«Это исключительное явление, когда такие молодые ребята попадают в основную команду и настолько хорошо играют. С другой стороны, я думаю, что подобные вещи всегда являются результатом определённого контекста. Но в этом есть и негатив: я не думаю, что столь молодые игроки должны нести огромный груз ответственности и страдать от критики», – сказал Иньеста в беседе с La Gazzetta dello Sport.

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