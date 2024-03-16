Хави: «Матч с «Атлетико» – жизненно важный»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от матча с мадридским «Атлетико» в чемпионате Испании. «Сине-гранатовые» сейчас занимают третью строчку в Ла Лиге, опережая «матрасников» на 6 очков.

«Матч с «Атлетико» – жизненно важный, как и все остальные оставшиеся поединки в сезоне. Соперник очень силён, особенно на домашнем стадионе. В последние годы «Атлетико» хорошо справлялся. Мы сыграем против команды, которая не проигрывает дома в чемпионате с прошлого сезона. Мы были последними, кто обыграл «Атлетико» на выезде. Надеемся провести ещё один хороший матч», – сказал Хави на пресс-конференции.