Кубарси: «Барселона» ещё не лишилась надежд в Ла Лиге»

17-летний футболист «Барселоны» Пау Кубарси считает, что его команда ещё не выбыла из борьбы за чемпионство в Ла Лиге.

В воскресенье каталонцы проведут важный выездной матч против мадридского «Атлетико». На данный момент «сине-гранатовые» отстают от лидирующего «Реала» на 11 очков, имея при этом одну игру в запасе.

«Мы должны полностью выложиться в матче против «Атлетико». Мы не оставили Ла Лигу в стороне – впереди много игр, мы будем бороться до конца. Нам предстоит непростое испытание, ведь «Атлетико» очень силён на своём поле, но мы сможем добиться победы, если будем играть в свой футбол», – приводит Barca Universal слова Кубарси.