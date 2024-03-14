«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой

Каталонская «Барселона» определила для себя команду, с которой больше всего не хочет встречаться в четвертьфинале Лиги чемпионов. Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» не хотят попасть на «Манчестер Сити».

По сведениям источника, «Барселона» в настоящий момент считает «горожан» сильнейшим клубом в мире. Именно по этой причине представители «сине-гранатовых» не хотят встречаться с «Манчестер Сити».

Отметим, что жеребьёвка Лиги чемпионов состоится завтра в Ньоне. В четвертьфинале помимо «Манчестер Сити» также будут участвовать такие команды, как мадридские «Реал» и «Атлетико», лондонский «Арсенал», «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария».