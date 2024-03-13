«Манчестер Сити» хотел пригласить защитника «Барселоны», но получил отказ

«Манчестер Сити» ранее был заинтересован в трансфере молодого центрального защитника «Барселоны». Речь идёт о 17-летнем Пау Кубарси, который во второй половине сезона стал открытием для «сине-гранатовых».

Как сообщает Relevo, «горожане» ранее обсуждали с Кубарси возможный трансфер, но окружение футболиста ясно дало понять, что Пау хочет остаться в «Барселоне».

Действующий контракт Кубарси с «сине-гранатовыми» истекает летом 2027 года, но руководство каталонцев хочет подписать с центральным защитником более долгосрочное соглашение.

Вчера Кубарси стал одним из лучших игроков ответного матча с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов.