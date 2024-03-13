Журналист Беса: «Однажды я назвал «Барселону» главными шутами Лиги чемпионов, Хави мне ответил»

Испанским журналист Рамон Беса рассказал, как однажды оскорбил каталонскую «Барселону» за провальные выступления в Лиге чемпионов. Напомним, вчера команда Хави Эрнандеса вышла в четвертьфинал. В предыдущих двух розыгрышах «сине-гранатовые» вылетали на стадии группового этапа.

«Однажды я назвал «Барселону» главными шутами Лиги чемпионов. Хави позже прочитал статью и ответил мне. Он написал, что я противен», – цитирует журналиста Barca Universal.

Напомним, «Барселона» узнает своего соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов в пятницу, когда в Ньоне состоится жеребьёвка.