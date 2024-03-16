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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб из Саудовской Аравии предложил за Рафинью 80 миллионов евро

16 Марта 2024 • 11:11 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
1 2.30 X 3.65 2 2.95
17.03 23:00

Каталонская «Барселона» летом может продать своего вингера Рафинью Диаса в Саудовскую Аравию. Как сообщает издание Sport, один из местных клубов предложил за бразильского вингера 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Рафинью летом, если получит солидную сумму компенсации. Правда, ещё непонятно, согласится ли сам бразилец на трансфер в Саудовскую Аравию, учитывая интерес из Английской премьер-лиги.

Рафинья ранее хотел остаться в «Барселоне» и доказать, что руководство летом 2022 года не зря заплатило за него 58 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги бразилец отметился 4 голами и 6 ассистами.

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