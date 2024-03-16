Гризманн: «Тяжело принять тот факт, что я не выигрывал Ла Лигу»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что мечтает о победе в Ла Лиге.

«Матрасники» дважды становились чемпионами Испании при Диего Симеоне, однако первый триумф состоялся прямо перед приходом Гризманна, а второй – в период его недолгого пребывания в «Барселоне».

«Моя мечта и цель – выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. Да, возможно, я рекордсмен клуба по забитым голам, но я по-прежнему ни разу не выигрывал Ла Лигу, и это трудно принять. Что касается Лиги чемпионов, то победа в ней – мечта для всех нас», – приводит Football Espana слова французского нападающего, которому в скором времени исполнится 33 года.