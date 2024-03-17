«Барселона» потеряла Кристенсена

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен получил повреждение на разминке перед матчем с «Атлетико». Об этом рассказал комментатор Роман Гутцайт в прямом эфире Okko Sport.

В эти минуты проходит встреча 29-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной». Изначально Кристенсен был заявлен в стартовом составе «сине-гранатовых», однако перед началом поединка почувствовал дискомфорт и был заменен на Фермина Лопеса.

На данный момент счет в матче не открыт – 0:0. Следить за ходом событий можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.